Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı yarışmayı takip edenler tarafından araştırılıyor. "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? İşte ayrıntılar...
atv'nin Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında yarı final sorusunun cevabı merak ediliyor. Soruları doğru yanıtlayarak yarı finale ulaşan Ramazan Çulha, isimli yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı ne?
KUR'AN-I KERIM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?
A - Hz. Havva
B - Hz. Mikail
C - Habil
D - Kabil
Ramazan soruya A şıkkı Hz Havva cevabını verdi.
Hz Mikail'in adının Kur'an'da geçmesi nedeniyle cevap B şıkkı. A şıkkını seçen yarışmacı yarışmadan yarı finalde elenerek 50.000 değerindeki ödülün sahibi oldu.
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