Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı ne?

Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:47

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:53

atv'nin Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında yarı final sorusunun cevabı merak ediliyor. Soruları doğru yanıtlayarak yarı finale ulaşan Ramazan Çulha, isimli yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı ne?

KUR'AN-I KERIM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A - Hz. Havva

B - Hz. Mikail

C - Habil

D - Kabil

Ramazan soruya A şıkkı Hz Havva cevabını verdi.

Hz Mikail'in adının Kur'an'da geçmesi nedeniyle cevap B şıkkı. A şıkkını seçen yarışmacı yarışmadan yarı finalde elenerek 50.000 değerindeki ödülün sahibi oldu.