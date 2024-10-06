Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı yarışmayı takip edenler tarafından araştırılıyor. "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? İşte ayrıntılar...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı ne?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:47

atv'nin Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında yarı final sorusunun cevabı merak ediliyor. Soruları doğru yanıtlayarak yarı finale ulaşan Ramazan Çulha, isimli yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı ne?

KUR'AN-I KERIM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A - Hz. Havva

B - Hz. Mikail

C - Habil

D - Kabil

Ramazan soruya A şıkkı Hz Havva cevabını verdi.

Hz Mikail'in adının Kur'an'da geçmesi nedeniyle cevap B şıkkı. A şıkkını seçen yarışmacı yarışmadan yarı finalde elenerek 50.000 değerindeki ödülün sahibi oldu.


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