Kurban Bayramı için tatlı alacaklar dikkat: 'Bayramınız zehir olmasın'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 07:00

Bayramların vazgeçilmezi olan tatlı geleneği günümüzde de sürdürülüyor. Tatlı çeşitleri tezgahlarda yerini alırken ustalarda gelen siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. Tatlıcı Özcan Kocaman evlerine tatlı götürecek yurttaşları kalitesiz tatlı almamaları hususunda uyardı.

"SAĞLIĞINIZLA OYNAMAYIN"

Siparişlerde geçtiğimiz senelere göre çok yoğunluk yaşanmadığını söyleyen Özcan Kocaman, "Şu an siparişler çok yoğun değil ama şükür siparişimiz oluyor. Bu sene artan maliyetlerden dolayı fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için maalesef biraz azaldı işlerimiz. Sürekli de zam gelmekte. Fiyatlar daha uygunken tepsi tepsi satıyorduk, artan maliyetlerden dolayı bu sene işlerimiz biraz daha yavaşladı" dedi.

"HİJYEN İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİYOR"

Tatlı alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Kocaman, "Vatandaşların tatlı aldıkları iş yerinin güzel ve hijyen içerisinde olması gerekiyor. İnsanlar tatlıyı alırken imalatını görmesi gerekiyor. Normal baklava yağımız var, sade yağla karıştırıyoruz. O şekil yapıyoruz. Şerbeti de normal şeker herhangi bir katkı maddesi yoktur. Çünkü tatlı yediğiniz zaman midenin yanmaması gerekiyor. İnsanlarda ne olursa olsun ’Glikoz var mı’ alışkanlığı var. Aslında hiç kimse kolay kolay glikoz kullanmaz" diye konuştu.