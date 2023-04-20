Bahçelievler'de ucuz baklava için saatlerce sıra beklediler

Bahçelievler'de baklavaları ucuz satan bir dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:03
Bahçelievler'de ucuz baklava için saatlerce sıra beklediler
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Ramazan Bayramı öncesi Bahçelievler Şirinevler'de ucuz baklava almak için bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluk nedeniyle işyeri çalışanları, müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Kilosu 55 liradan başlayan baklavalardan almak isteyenler saatlerce sırada bekledi.

Yaklaşık 3 saattir sırada beklediğini dile getiren Mehmet Tercan "Herhalde bayram dolayısıyla insanlar sıraya girdi. Çok kuyruk var, 3 saattir 3 adım ilerledik. Fiyatları nedir bilmiyorum, sırayı görünce 'Bende gireyim' dedim. Ama kararsızım sıradan çıkıp çıkmayacağımı bilemiyorum" diye konuştu.

İşletmeci Adil İpekli ise "Biz sürümden kazanç sağlıyoruz, piyasaya göre daha çok mâl edip piyasaya göre daha ucuza satıyoruz. O yüzden tercih ediyorlar bizi" dedi.


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