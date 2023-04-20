Bahçelievler'de ucuz baklava için saatlerce sıra beklediler
Bahçelievler'de baklavaları ucuz satan bir dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Ramazan Bayramı öncesi Bahçelievler Şirinevler'de ucuz baklava almak için bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluştu.
Yoğunluk nedeniyle işyeri çalışanları, müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Kilosu 55 liradan başlayan baklavalardan almak isteyenler saatlerce sırada bekledi.
Yaklaşık 3 saattir sırada beklediğini dile getiren Mehmet Tercan "Herhalde bayram dolayısıyla insanlar sıraya girdi. Çok kuyruk var, 3 saattir 3 adım ilerledik. Fiyatları nedir bilmiyorum, sırayı görünce 'Bende gireyim' dedim. Ama kararsızım sıradan çıkıp çıkmayacağımı bilemiyorum" diye konuştu.
İşletmeci Adil İpekli ise "Biz sürümden kazanç sağlıyoruz, piyasaya göre daha çok mâl edip piyasaya göre daha ucuza satıyoruz. O yüzden tercih ediyorlar bizi" dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- ABD'den 'Halkbank' kararı