Kurban Bayramı’nda ibadetini yerine getirmek isteyen yurttaşlar, kesim işleminin hangi günlere kadar yapılabileceğini sıkça araştırıyor. İslami kaynaklara göre kurban kesimi, bayram günleriyle sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştiriliyor ve bu süre dışında yapılan kesimler kurban ibadeti olarak kabul edilmiyor. Peki, Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BİTER?

Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesmektedir. Kurbanın bayram namazı kılındıktan herhangi bir zamanda kesilmesi gerekmektedir. Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kurban kesilebilir. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilmektedir. Bu süre Hanefi mezhebinde 3. güne kadar geçerlidir.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban 3. gün ya da 4. gün batımına kadar kesilmektedir. Şafilere göre; 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Hanefi mezhebine göre 3. güne kadar kesilmektedir.