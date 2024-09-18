Kurtlar Vadisi’ndeki ‘telefon patlaması’ sahnesi gündemde

İsrail'in Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatması, Kurtlar Vadisi'nin 85. bölümündeki patlama sahnesini yeniden gündeme getirdi.

Kurtlar Vadisi’ndeki ‘telefon patlaması’ sahnesi gündemde
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 19:41

İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatması gündemdeyken, Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümündeki patlama sahnesi sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

2003 yılında yayınlanan bölümde, karakter Samuel Vanunu'nun telefonuna bırakılan mesaj sonrasında yaşanan bir patlama dikkat çekti. 

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin olayları önceden öngördüğünün altı çizilirken "Türkiye'nin Simpsonlar'ı" gibi yorumlarda yapıldı.


Etiketler: #Lübnan #Kurtlar Vadisi

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