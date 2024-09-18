Kurtlar Vadisi’ndeki ‘telefon patlaması’ sahnesi gündemde
İsrail'in Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatması, Kurtlar Vadisi'nin 85. bölümündeki patlama sahnesini yeniden gündeme getirdi.
İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatması gündemdeyken, Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümündeki patlama sahnesi sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
2003 yılında yayınlanan bölümde, karakter Samuel Vanunu'nun telefonuna bırakılan mesaj sonrasında yaşanan bir patlama dikkat çekti.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin olayları önceden öngördüğünün altı çizilirken "Türkiye'nin Simpsonlar'ı" gibi yorumlarda yapıldı.
Etiketler: #Lübnan #Kurtlar Vadisi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Uzmandan flaş uyarı: 'Cebimizdeki telefon da...'
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama