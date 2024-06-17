Erhan Ufak kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak nereli, kaç yaşında?

Türkiye'de dizi sektörüne damga vuran Kurtlar Vadisi, hâlâ adından söz ettiriyor. Dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan 'Güllü Erhan' son haliyle şaşırttı. Türkiye'den gitmesiyle gündem olan Erhan Ufak, sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Erhan Ufak kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 16:23
Erhan Ufak kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak nereli, kaç yaşında?
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'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın özel hayatı da gündem oldu. Peki, Erhan Ufak kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak nereli, kaç yaşında?

ERHAN UFAK KİMDİR?

Elazığ doğumlu Erhan Ufak, 5 Mayıs 1978 tarihinde dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ın hala torunudur. İş kadını Süreyya Kul’la evlidir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kurtlar Vadisi Kaos (Güllü Erhan, TV Dizisi 2021)

Kurtlar Vadisi Vatan (Güllü Erhan, Sinema Filmi 2017)

Kurtlar Vadisi Terör (Güllü Erhan, Sinema Filmi 2007)

Kurtlar Vadisi Pusu (9 Sezon TV Dizisi, Güllü Erhan, 2007-2015)

Kurtlar Vadisi Irak (Güllü Erhan, Sinema Filmi 2005)

Kurtlar Vadisi (TV Dizisi Güllü Erhan, 2003-2005)


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