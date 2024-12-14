Kuş gibi uçan robot üretildi: Yürüyor, sıçrıyor görüntü kaydediyor!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 15:03

Güncelleme: 14.12.2024 - 15:03

Kuşlardan ilham alan yeni bir robot, havalanmak için ne pist ne de fırlatma rampasına ihtiyaç duyuyor. İsviçre’deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Laboratuvarı’nda geliştirilen RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple Environments), kuşların hareketlerini taklit ederek yürüme, zıplama ve uçuşa geçiş yeteneklerini bir arada sunuyor. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu teknolojik yenilik, robotların daha zorlu ve erişilmesi güç alanlarda görev yapmasını sağlayabilir.

KUŞLARDAN İLHAM ALAN BİR TASARIM

RAVEN, kuşların arka bacaklarının temel işlevlerini taklit eden bir robot olarak tasarlandı. Yürüme, sıçrama, zıplama ve uçuş için kalkış hareketlerini içeren bu yetenekler, robotun çok yönlü hareket etmesini sağlıyor. Geliştirici ekip, bu hareketlerin daha önce karmaşık ve ağır sistemler nedeniyle robotlarda uygulanmasının zor olduğunu belirtiyor. Ancak RAVEN, kuşların kalça, ayak bileği ve ayak yapısına benzer bir sistemle, bu sorunları aşmayı başardı.

ENERJİ TASARRUFU VE HIZLI KALKIŞ

RAVEN’ın sıçrayarak uçuşa geçiş yeteneği, uçuş kalkış hızını önemli ölçüde artırırken enerji tüketimini de azaltıyor. Bu özellik, sabit kanatlı araçlar arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Geliştirici ekibin lideri Won Dong Shin, “Bu robot, bir pist veya fırlatma rampasına ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor. Özellikle arama-kurtarma veya teslimat gibi görevlerde, bu yetenek büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

TESLİMAT VE ARAMA-KURTARMA GÖREVLERİNDE DEVRİM

Shin’e göre RAVEN, uzak veya erişimi zor bölgelere malzeme teslimatında kullanılabilir. Sabit kanatlı araçların dayanıklılık ve hız avantajları olsa da pist ihtiyacı, uygulama alanlarını kısıtlıyor. RAVEN gibi zıplayarak havalanabilen bir drone, özellikle dağlık bölgelerde veya altyapının yetersiz olduğu alanlarda teslimatları daha maliyet etkin hale getirebilir.