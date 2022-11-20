Kuş Uçuşu dizisi devam edecek mi? Yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Netflix'te yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören 'Kuş Uçuşu' dizisinin yeni sezonuna 3 ünlü oyuncu daha dahil olacak.
Televizyon dünyasındaki kuşak çatışmasını etkileyici bir dille anlatan Ay Yapım imzalı 'Kuş Uçuşu' dizisinin başrollerini ünlü oyuncu Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak ve Defne Kayalar paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturacağı dizinin geçen pazar okuma provası yapılmıştı. Bu hafta ise sete çıkılması planlanıyordu. Ancak hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri haftaya kaldı.
3 İSİM DAHA KATILIYOR
Birsen Altuntaş'ın kendi sitesinde yer alan habere göre, diziye 3 isim daha dahil oluyor.
Bu isimler arasında Tilbe Saran var. Usta oyuncu Tilbe Saran, dizide duayen gazeteci “Zerrin” rolüne hayat verecek.
(Tilbe Saran)
Kuş Uçuşu’na katılacak diğer isimler ise Arif Pişkin ve Burak Sergen olacak.
(Burak Sergen)
(Arif Pişkin)
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