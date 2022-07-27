Birce Akalay, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar'ı hedef alan Cem Küçük dozu artırdı: 'İyi niyetle uyarıda bulundum'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:41

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" şeklindeki ifadesi nedeniyle oyuncu Birce Akalay'ı hedef almıştı.

Öte yandan Küçük, 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimlere yönelik 'nefretini' de ortaya koymuştu.

Bugünkü köşe yazısında "Şu FETÖ ve PKK medyasıyla sol medyanın benimle ilgili manşetlerine çok gülüyorum... Birce Akalay diye bir magazin figürü çıkıyor ve paramızın değeri düştü diye başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere şu an devletimizi yöneten herkesi hapisle tehdit ediyor..." ifadelerini kullandı.

"UYARIYORUM..."

"Ben de bu magazin tiplerini, “Temkinli olun, kendinize gelin. Bak kankanız Mehmet Ali Alabora da sizin gibi konuşuyordu, sonra da ülkemizden fare gibi kaçtı” diye uyarıyorum. Bu olay üzerine FETÖ-PKK ve solcu medya, “Cem Küçük şu isimleri hedef gösterdi” diye manşet atıyor. Yahu ey FETÖ’cüler, PKK’lılar, Marksistler tamam anladık Birce Akalayları, Gökhan Özoğuzları, Şahan Gökbakarları çok seviyorsunuz, hepiniz Türk devletinden nefret etmek noktasında müttefiksiniz" diyen Küçük, şöyle devam etti:

"Ben durduk yere mi bu isimlerden bahsettim? Birce Akalay, “Yargılanacaklarını göreceğiz” diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli gibi, şu an ordumuzun başında kahramanca işler yapan Sayın Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa gibi devlet büyüklerimizin hapse atılması özlemi içindeler.

Ben de buna karşılık cevap verdim. İyi niyetle uyarıda bulundum. Esas Türk devletini temsil eden devlet büyüklerimizi tehdit eden bu solcu sanatçılar. Tıpkı zamanında Mehmet Ali Alabora’nın yaptığı gibi. Alabora da önce Türk devletini tehdit etmiş, sonra da fare gibi ülkemizden kaçmıştı. Tıpkı Birce Akalay ile aynı tehdidi yapan FETÖ’cü Rızanur Meraller gibi CHP’li Engin Özkoç’un kankası CHP’li Aykan Erdemirler gibi. Bu arada FETÖ’cü Aykan Erdemir ABD’de Türkiye’yi kötüleyen her işin merkezinde..."