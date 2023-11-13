Netflix'e Hades ve çok daha fazla oyun geliyor! İşte ayrıntılar
Netflix oyun yatırımlarını artırıyor. Bunun akabinde ise popüler pek çok oyun da platforma gelecek. Peki hangi oyunlar yolda?
Milyonlarca aktif üyeye sahip olan Netflix, bir süre önce oyun sektörüne girmişti. Bünyesinde oyunları da barındıran platforma 2024 yılında yeni oyunlar dahil olacak. Bunlar arasında Hades başta olmak üzere bazı popüler oyunlar da dahil olacak.
2024 yılında oyun kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
- Money Heist
- Chicken Run: Eggstraction
- The Dragon Prince: Xadia
- Death's Door
- Katana Zero
- Hades
- Braid, Anniversary Edition
Netflix uzun vadeli olarak oyun tarafını daha da zengileştirmek istiyor.
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