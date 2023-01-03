Kuşum Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı
'Kuşum Aydın' lakaplı ünlü şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle gündem oldu. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra değişen ve kilo alan Kuşum Aydın "Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" dedi.
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular'ın son halini görenler şaşırdı.
Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın oldukça değişti.
Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" dedi.
Temizmagazin'de yer alan habere göre, Aydın estetik ameliyatları ile ilgili şunları söyledi:
"Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım.”
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