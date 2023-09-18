La Casa de Papel'in Berlin'i dizi oluyor: Yayın tarihi açıklandı

'La casa de Papel' dizisindeki Berlin'in merkezinde yer aldığı yeni dizinin yayın tarihi belli oldu. Netflix, daha önce aralık ayı olarak açıkladığı tarihin 29 Aralık olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 20:49
La Casa de Papel'in Berlin'i dizi oluyor: Yayın tarihi açıklandı
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Pedro Alonso'nun başrolünde yer aldığı Berlin'de Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) ve Joel Sánchez (Bruce) de rol alıyor.

İspanyolca dilindeki diziyi bir kez daha Álex Pina ve Esther Martínez Lobato hazırlarken ilk sezon 8 bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmenliğini Albert Pintó, David Barrocal ve Geoffrey Cowper üstlendi.

Hikâyesi beklendiği gibi orijinal dizinin öncesinde geçecek.


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La Casa de Papel Berlin Netflix

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