La Casa de Papel'in Berlin'i dizi oluyor: Yayın tarihi açıklandı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 20:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 20:49

Pedro Alonso'nun başrolünde yer aldığı Berlin'de Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) ve Joel Sánchez (Bruce) de rol alıyor.

İspanyolca dilindeki diziyi bir kez daha Álex Pina ve Esther Martínez Lobato hazırlarken ilk sezon 8 bölümden oluşacak.

Dizinin yönetmenliğini Albert Pintó, David Barrocal ve Geoffrey Cowper üstlendi.

Hikâyesi beklendiği gibi orijinal dizinin öncesinde geçecek.