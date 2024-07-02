La Casa De Papel’in yıldızı Luka Peros TRT'nin 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde

TRT1’in salı akşamları yayımlanan dev bütçeli dönem dizisi 'Mehmed Fetihler Sultanı'na Hırvat oyuncu Luka Peros konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:45
La Casa De Papel’in yıldızı Luka Peros TRT'nin 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde
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Netflix’in ünlü suç gerilim dizisi "La Casa de Papel"de Marsilya rolüne hayat veren Hırvat oyuncu TRT1’in "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisiyle el sıkıştı. Geçen yıllarda da ülkemize tatil için gelen ve turistik yerlerden paylaşım yapan Luka Peros dün akşam "Mehmed Fetihler Sultanı"nın başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu’yla akşam yemeğinde buluştu.

Serkan Çayoğlu "Çok heyecanlıyız, çok fazla sahne paylaşamayabiliriz sette ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel… Bakalım heyecanlıyız, biz sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki… Seneye heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor" dedi.

Heyecanlı olduğunu belirten Luka Peros, dizide kuşatma ustası Giovanni Giustiniani’ye hayat vereceğini anlattı.


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