Lady Gaga, House of Gucci filmi sırasında psikiyatri hemşiresinden yardım aldığını açıkladı

17 Aralık 2021 Cuma, 10:40

Lady Gaga, Gucci Ailesi (House of Gucci) filmi çekimlerinde Patrizia Reggiani karakterine hayat verirken bir psikiyatri hemşiresine ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; 35 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, Variety dergisine verdiği röportajda, Patrizia Reggiani karakterini canlandırmasının üzerinde bıraktığı etkileri anlatırken, “Karanlığı eve getiriyordum çünkü Reggiani'nin hayatı karanlıktı” ifadesini kullandı.

'ÇEKİMLER BİTENE KADAR PSİKİYATRİ HEMŞİREM VARDI'

Filmin prodüksiyonundan önce bir ruh sağlığı uzmanı arayışına girdiğini belirten Lady Gaga, “Film çekimleri bitene kadar bir psikiyatri hemşirem vardı. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu düşündüm” dedi.

Bunu oyunculuğa olan bağlılığını "yüceltmek" için söylemediğini belirten Lady Gaga, “Bence hiçbir oyuncu kendini bu sınıra zorlamamalı. Ben de hep neden bunu yaptığımı kendime sordum” diye konuştu.

Lady Gaga, geçen ay Vogue İngiltere'ye verdiği röportajda film süresince yaşadığı psikolojik zorlukları anlatırken, “Role çalışmaya başlayalı üç yıl oldu. Dürüst ve şeffaf olacağım; bir buçuk yıl boyunca Reggiani gibi yaşadım. Dokuz ay aksanlı konuştum. Kameralar kapandığında da bunu asla bırakmadım” demişti.

'OTEL ODAMDA REGGIANI GİBİ YAŞIYORDUM'

Ailesinin İtalyan kökeni olan Amerikalı sanatçı, “Bir anda saçımı boyamak zorunda kaldım ve baktığım her şeyi, dokunduğum her şeyi, parayı nerede ve ne zaman görebileceğimi fark edecek şekilde yaşamaya başladım” diye konuşmuştu.

“Filmi tamamlarken bazı psikolojik zorluklar yaşadım” diyen Lady Gaga, “Otel odamda Reggiani gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Sette onun gibi yaşıyor ve konuşuyordum. Bir gün İtalya’da bir şapkayla yürüyüşe çıktığımı hatırlıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca hiç yürümemiştim ve panikledim. Film setindeyim zannettim” ifadesini kullanmıştı.