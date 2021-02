Lady Gaga'nın kaçırılan köpekleri bulundu

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız bulldog cinsi 2 köpeği, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan 2 gün sonra bulundu.

Hollywood'da kaçırılan köpeklerin sağlıklarının iyi olduğu açıklandı.

Köpekleri gezdirirken yaşanan olay sırasında göğsünden vurulan görevli Ryan Fischer'in da hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Köpeklerin başına neler geldiği ise henüz netlik kazanmadı. Los Angeles polisi köpeklerin, soygunla ilgili olmayan bir kadın tarafından Los Angeles'taki Olympic Community karakoluna teslim edildiğini açıkladı.

Lady Gaga, Koji ve Gustav adlı köpeklerini geri getirene 500 bin dolar para ödülü vereceğini açıklamıştı. Ödülün verilip verilmediği bilinmiyor.

Lady Gaga, sosyal medya hesaplarından en son yaklaşık 12 saat önce köpeklerinin fotoğrafıyla birlikte "kalbim acıyor" mesajını paylaşmıştı.

If you bought or found them unknowingly, the reward is the same. I continue to love you Ryan Fischer, you risked your life to fight for our family. You’re forever a hero.