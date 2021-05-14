Lady Gaga, David Beckham, BTS, Justin Bieber ve niceleri Friends'in özel bölümünde yer alacak

14 Mayıs 2021 Cuma, 12:29

Friends ekibini bir araya getirecek özel yapıma Lady Gaga, James Corden ve Reese Witherspoon gibi bir dizi sürpriz konuk yıldız eklendi. HBO Max, perşembe günü duyuru yaparak hem özel bölümün 27 Mayıs'ta yayımlanacağını açıkladı hem de ilk video tanıtımını yaptı.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Mindy Kaling ve Malala Yusufzay'ın yanı sıra David Beckham, Justin Bieber ve BTS de bölümde yer alacak.

Witherspoon daha önce Friends'de Rachel Green'in ara ara görülen kız kardeşi Jill'i canlandırmıştı. Planlanan başka konuk yıldızlar da sitcomda rol almıştı: Ross ve Monica'nın babası Jack Geller'ı canlandıran Elliott Gould ve iki kardeşin annesi Judy Geller'ı canlandıran Christina Pickles da bölümde yer alacak.

Ayrıca Monica'nın üst kattaki huysuz komşusu Bay Heckles olarak sitcom tarihine giren Larry Hankin ve Joey'nin kötü şöhretli el ikizi Randall'ı canlandıran Thomas Lennon da yer alacak.

James Michael Tyler (Central Perk'teki barista, Gunther) ve Maggie Wheeler'ın yanı sıra (ikonik Janice karakteri) Monica'nın bir zamanlar erkek arkadaşı olan Richard Burke'e hayat veren Tom Selleck de katılıyor.

Friends ekibini bir araya getirecek özel yapım ilk olarak Şubat 2020'de duyurulmuştu fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Yapım geçen ay Kaliforniya'nın Burbank kentindeki Friends'in orijinal çekim stüdyosunda kameraya alındı.