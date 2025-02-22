Lady Gaga'dan hayranlarına büyük jest!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 22.02.2025 - 10:19

Son dönemde Abracadabra şarkısıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Brezilya’da ücretsiz bir konser vereceğini duyurdu.

Rio de Janeiro’da sahne alacağını açıklayan ünlü sanatçı, "Rio'da konser vermek benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

17 Mart'ta Mayhem adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Gaga, Brezilya konserini mayıs ayında gerçekleştirecek.

Ünlü şarkıcı, Rio performansı öncesinde 11 ve 18 Nisan tarihlerinde Coachella’da sahne alacak.

Bir süredir oyunculuk kariyerine de ağırlık veren Lady Gaga, Joker: İkili Delilik ve Gucci Ailesi gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

MADONNA DA AYNI SAHNEDEYDİ

"Popun Kraliçesi" olarak anılan Madonna, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Copacabana Plajı’nda ücretsiz bir konser vermişti. 2012’den bu yana ilk kez Brezilya’da sahne alan Madonna, bu performansını kariyerinin "en büyük konseri" olarak tanımlamıştı.

Konseri izlemek için binlerce kişi Copacabana Plajı’na akın ederken, şehirdeki otellerin büyük ölçüde dolduğu belirtilmişti.