Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor!

Ünlü şarkıcı Atiye, Lady Gaga'nın "Abracadabra" adlı şarkısının kendi eserine benzediğini iddia ederek hukuki süreç başlattı.

Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:50

Ünlü şarkıcı Atiye, dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga'ya dava açıyor. Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiye, Gaga’nın "Abracadabra" adlı şarkısının kendi eserine benzerlik taşıdığını öne sürerek hukuki süreç başlattı.

Dün gece bir filmin galasına katılan Atiye ve eşi, müzik yönetmeni Erol Sebebci, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Sebebci, “Bu benzerliği bize fanlar haber verdi. Şarkıların isimleri aynı ve müzikal olarak da benzerlik taşıyor. Konuyla ilgili avukatlar süreci yürütüyor. Öncelikle uzlaşma yoluna gidileceğini düşünüyorum” dedi.

Atiye ise “Ekibimiz bu konuyla ilgileniyor” açıklamasında bulundu.

Lady Gaga'nın "Mayhem" adlı yeni albümünün ikinci çıkış parçası olan "Abracadabra", 3 Şubat'ta yayınlandı ve şarkının klibi Grammy Ödülleri'nde izleyiciyle buluştu.


Etiketler: #Lady Gaga #Atiye

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