Laktöz intoleransı olanlara uyarı: Bu besinler uykunuzu kaçırabilir

Gece geç saatlerde tüketilen bazı yiyeceklerin uyku kalitesini etkilediği uzun süredir halk arasında konuşuluyordu. Şimdi ise bilimsel veriler bu inanışı destekliyor: Kanada’da yapılan bir araştırma, özellikle süt ürünlerinin ve laktöz intoleransının kötü rüyalara neden olabileceğini ortaya koydu. Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan çalışma, uyku ve beslenme arasındaki gizemli ilişkiye yeni bir pencere açıyor.

LAKTÖZ İNTOLERANSI VE KABUSLAR ARASINDAKİ BAĞ

Université de Montréal’den Dr. Tore Nielsen liderliğindeki ekip, çalışmada laktöz intoleransı ile kabusların şiddeti arasında güçlü bir ilişki buldu.

Araştırmada, mide-bağırsak rahatsızlıklarının gece boyunca uykuyu bölerek rüya içeriğine etki edebileceği belirtildi. Nielsen, "Gece rahatsızlık veren fiziksel hislerin rüyaları şekillendirdiğini zaten biliyoruz. Laktöz intoleransı olan bireylerde bu durum kabusların daha yoğun ve sık yaşanmasına neden olabilir" dedi.

PEYNİR SUÇLU OLABİLİR Mİ?

Katılımcıların yalnızca %5,5’i yiyeceklerin rüyalarının içeriğini değiştirdiğini düşündüğünü belirtse de, bu grubun çoğu şekerli, baharatlı ve sütlü gıdaları suçladı. Verilerin analizinde, özellikle süt ürünlerinin neden olduğu mide şikayetlerinin kabuslarla birlikte görüldüğü tespit edildi.

BASİT BESLENME DEĞİŞİKLİKLERİYLE UYKUYU İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Araştırmada, 11 yıl önce yapılan benzer bir çalışmayla kıyaslandığında, günümüzde öğrencilerin yiyeceklerin rüyalara etkisi konusundaki farkındalığının arttığı görüldü. Bu durum, bireylerin artık kendilerine rahatsızlık veren gıdalardan kaçındığını ve dolayısıyla bu tür etkilerin daha az raporlandığını düşündürüyor.