Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:33

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:33

Münir Özkul ve Adile Naşit'in rol aldığı Aile Şerefi dahil Şener Şen, Tarık Akan, Kemal Sunal, İlyas Salman’lı birçok unutulmaz projenin senaristi, oyuncu ve yazar Suphi Tekniker 84 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Suphi Tekiner kimdir? Suphi Tekiner kaç yaşında, nereli? Suphi Tekiner neden öldü?

SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?

Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. 1957 yılında amatör oyuncu olarak tiyatroya katıldı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı.

1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları "Cici Kâtibem" filmi ile oyunculuğa başladı. 1975 yılından başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı Şoför filminde Hülya Koçyiğit'in "eniştesi", "Talihsiz Yavrum" filminde "Şoför Reşat", Tatlı Dillim filminde "basketbolcu", Tarkan Gümüş Eyer filminde "Tulga", Vukuat Var filminde "Güllüyü kandıran Ramazan", Cici Katibem'de ise "foto mühabiri"dir.