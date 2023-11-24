Latin Pop'un Kralı Enrique Iglesias emekli olacağını duyurdu

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, emeklilik kararını duyurdu. Yakında "Final Vol. 2" adlı albümü çıkacak olan ünlü isim, "Artık albüm yapmayacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:55
Latin Pop'un Kralı Enrique Iglesias emekli olacağını duyurdu
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Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, yaklaşan 11. stüdyo albümü "Final" ile müzik kariyerini tamamlayacağını açıkladı. Albümün ikinci bölümü "Volume 2"nin Şubat ayında yayınlanması planlanan Iglesias, emeklilik kararını duyurdu. Sanatçı, albümün turunun ikinci ayağı öncesinde birkaç video çekmek istediğini belirtti.

"Final Volume 2"nin, Iglesias'ın müzik kariyerindeki son albümü olacağını vurgulayan şarkıcı, "Birkaç yıldır bu albüm üzerinde çalışıyorum. Ve benim için -her zaman söylediğim gibi- son albümümdü... İşte bu. Sanmıyorum, hayır... Biliyorum artık albüm yapmayacağım" dedi.

Enrique Iglesias, müzikten tamamen uzaklaşmayacağını ifade ederek, şarkı yazma tutkusunu sürdüreceğini belirtti. Kariyerine 1990'ların ortalarında başlayan Iglesias, "Bailamos" şarkısıyla büyük başarı elde ederek Latin Pop'un Kralı unvanını kazanmıştı.


Enrique Iglesias

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