Kerebiç nedir, nasıl yapılır? Kerebiç hakkında merak edilenler…

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:01

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:01

Kerebiç beyaz bir köpüğün içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir. İşte kerebiç hakkında merak edilenler…

KEREBİÇ NEDİR?

Kerebi, irmik ile yapılan hamurun bezelere ayrılıp el ile oyulması ve içinin ceviz içi ya da Antep Fıstığı içi ile doldurulması sonrasında odun fırınında pişirilen bir tatlı. Tabanına çöven kökünden elde edilen bir köpük yayılır. Tarifin püf noktalarından biri kurabiyelerin kızarmaması. Kentteki ustalara göre kreması hazırlanırken çöven otu kökleri bir gece suda bekletiliyor, ardından 5 saat süreyle kaynatılıyor. Bu şekilde oluşan yeşil suyu köpürene dek çırpılıyor. Köpük oluştuktan sonra ise şekerle kıvamı kıvamı arttırılıyor.Servis esnasında tabağın tabanına köpük yayılıyor, üzerine kerebiç ve en son tarçın ekleniyor.

MERSİN KEREBİCİNİN TARİHÇESİ

Coğrafi işaret alan Mersin Kerebici’nin kökeni 1940'lara uzanıyor. O yıllarda tatlıcılık yapan Arap kökenli ailelerin, sadece ramazan ayı ve bayramında yaptıkları ve el arabasında sattıkları bir tatlıydı. Zamanla halk arasında hızla yayıldı. Günümüzde ise özellikle Mersin'de meşhur kerebiç mekanları mevcut ve tüm yıl tüketme şansınız var...



EV USULÜ KEREBİÇ TARİFİ

Malzemeler



Kurabiyesi için



2 su bardağı irmik



1 su bardağı un



100 gr tereyağı



Yarım su bardağı zeytinyağ



Yarım su bardağı oda sıcaklığında su



1 yemek kaşığı pudra şekeri



1 tatlı kaşığı kabartma tozu



İçi için



2 su bardağı çekilmiş antep fıstığı veya ceviz



Toz tarçın



Çöven köpüğü için



2 yemek kaşığı çöven otu kökü



1 litre su



1 su bardağı şeker



Ayrıca yarım su bardağı su



3-4 damla limon



Not: Çöven otu aktarlarda ve internet sitelerinde satılmaktadır. Aynı tat olmasada bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz.



Yapılışı



Çöven otu köpüğü için; çöven kökünü derin bir kaba alıp üzerine bir litre su ekleyip, kapağı kapalı bir gece bekletin. Ertesi sabah çöven kökünü suyuyla birlikte iki saat kaynatın. Altını kapatıp soğuyana ve çöven kökü dibine çökene kadar dinlendirin. Daha sonra hiç tortu kalmayacak şekilde süzün. Şerbet için şeker, su, limon ve yarım su bardağı çöven suyunu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyip ardından buzdolabına kaldırın ve en aza 4-5 saat dinlendirin.

Kurabiye için; Tereyağını eritin. İrmik, zeytinyağı, su, tereyağı, pudra şekeri ve kabartma tozunu yoğurup on dakika kadar dinlendirin. Daha sonra Unu azar azar ekleyip yoğurun. Karışımdan mandalina büyüklüğünde bir parça alıp içli köfte gibi içini oyup içine antep fıstığı ile doldurun. Ucunu kapatıp şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırına verip üzerleri kızarana kadar pişirin. Daha sonra buzdolabında dinlenen şerbeti bir kaba alın ve mikserle köpük kıvamına gelene kadar en az 20 dakika çırpın. Köpüğü servis tabaklarına paylaştırıp üzerine tarçın serpin. Kerebiçleri köpüğün üzerine yerleştirin. Afiyet olsun.







