LeMan dergisi 'Terzi Fikri' için hazırladığı kapağı yeniden paylaştı!

LeMan dergisi, 4 Mayıs 1985 tarihinde cezaevinde hayatını kaybeden Ordu Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez için hazırladığı kapağı, ölüm yıldönümü dolayısıyla yeniden paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:12
LeMan dergisi 'Terzi Fikri' için hazırladığı kapağı yeniden paylaştı!
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Haftalık mizah dergisi LeMan, Ordu'nun Fatsa ilçesinin devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez için hazırladığı kapağı, ölüm yıldönümü dolayısıyla yeniden paylaştı.

Fikri Sönmez'in "Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım" sözlerinin yer aldığı kapakta, "Fikri Sönmez (Terzi Fikri) onurumuzdur (1938-1985)" ifadelerine yer verildi.


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