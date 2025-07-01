LeMan ne zaman kuruldu? LeMan dergisi kimin? LeMan dergisine neden saldırı düzenlendi?

LeMan dergisine başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişiye gözaltı kararı verildi, dergi binasına ise saldırı düzenlendi.

LEMAN DERGİSİ KİMİN?

LeMan dergisi, 1991'den bu yana yayın yapan Türkiye'nin köklü mizah dergilerinden biridir. Tuncay Akgün ve Mehmet Çağçağ ortaklığında bağımsız bir dergi olarak kurulan dergi, 33 yıldır toplumsal olayları mizahla yorumluyor.

LEMAN DERGİSİ NE ZAMAN KURLDU?

LeMan, Türkiye'nin mizah dergilerinden biridir. 1985'te Gırgır'dan ayrılan bir ekibin kurduğu Limon dergisinin 1991 yılında kapanmasından sonra aynı ekip tarafından kurulduğu için, başlangıcı 1985 sayılabilir.

Kendi yayın evinden pek çok başka mizah ve mizah dışı konuda dergi çıkartarak bir yayın grubuna dönüştü. 2000'li yıllarda kadrosunda yaşanan büyük çaplı kopuşlarla zayıflayarak etkisini ve tirajını yitirdi. Ayrılan ekipler Penguen ve Lombak gibi alternatif mizah dergilerini kurdu. Zayıflamasına rağmen 2010 yılında 1000. sayısını yayınladı.

LEMAN YAZAR VE ÇİZERLERİ

Güneri İçoğlu, Kaan Ertem, Bahadır Baruter,Can Barslan,Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu, Cem Yılmaz, Behiç Pek, Tuncay Akgün, Kemal Aratan, Atilla Atalay, Ahmet Yılmaz, Suat Özkan, Mehmet Çağçağ, Bahadır Boysal, Gökhan Dabak, Metin Fidan, Sefer Selvi, Feyhan Güver, Ramize Erer, Betül Yılmaz, Nihat Genç, Mesud Ata, Erhan Candan, Felat Delibalta, İpek Özsüslü, Mahmut Tibet, Zehra Ömeroğlu, Utku Can Akyol, Barış Yavaş, Ozan Süslü, Cem Güventürk, Doğan Pehlevan.

LEMAN DERGİSİNE NEDEN SALDIRI DÜZENLENDİ?

Mizah dergisi olan LeMan, 26 Haziran’da bir karikatür yayımladı. Sosyal medyada da karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla linç kampanyası başlatıldı. İslamcı bir grup derginin binasına saldırdı. Karikatürün tepki gösterilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.



