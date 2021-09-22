Cem Davran'dan iktidara 'Validebağ' tepkisi: 'Yetti ya, vallahi yetti'

22 Eylül 2021 Çarşamba, 09:30

İstanbul Üsküdar’da bulunan ve 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünde yer alan Validebağ Korusu’na 21 Eylül'de Üsküdar Belediyesi ekipleri ve polislerle birlikte hafriyat döküldü.

Belediyenin bu hamlesine, korunun talan edilmemesi için 98 gündür nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri isyan etti.



Koruya giren belediye ekipleri hafriyat araçları ile sağa sola moloz dökerken; duruma izin vermeyen gönüllüler ile belediye çalışanları arasında da gerginlik çıktı.



Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi.



'YETTİ YA, VALLAHİ YETTİ'

Yaşananlar sosyal medyada da çok büyük tepki çekti. Pek çok kişi AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na girmesini sert şekilde eleştirirken; ünlü oyuncu Cem Davran'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Davran, yaşanan doğa katliamına tepki gösterdi. Davran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koru moru bırakmayın, ağaç, çiçek, böcek kalmasın, park, yeşil alan, deprem toplanma alanı, ne varsa çakın binaları, kıyı, sahil doldurun, yakın, yıkın, yetti ya, vallahi yetti."