Cem Davran'dan iktidara 'Validebağ' tepkisi: 'Yetti ya, vallahi yetti'
İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu'na 21 Eylül sabahı AKP'li Üsküdar Belediyesi iş makineleri ile girdi. Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırırken, sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Ünlü oyuncu Cem Davran, yaşananlara Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.
İstanbul Üsküdar’da bulunan ve 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünde yer alan Validebağ Korusu’na 21 Eylül'de Üsküdar Belediyesi ekipleri ve polislerle birlikte hafriyat döküldü.
Belediyenin bu hamlesine, korunun talan edilmemesi için 98 gündür nöbet tutan Validebağ Gönüllüleri isyan etti.
Koruya giren belediye ekipleri hafriyat araçları ile sağa sola moloz dökerken; duruma izin vermeyen gönüllüler ile belediye çalışanları arasında da gerginlik çıktı.
Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi.
'YETTİ YA, VALLAHİ YETTİ'
Yaşananlar sosyal medyada da çok büyük tepki çekti. Pek çok kişi AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na girmesini sert şekilde eleştirirken; ünlü oyuncu Cem Davran'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Davran, yaşanan doğa katliamına tepki gösterdi. Davran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Koru moru bırakmayın, ağaç, çiçek, böcek kalmasın, park, yeşil alan, deprem toplanma alanı, ne varsa çakın binaları, kıyı, sahil doldurun, yakın, yıkın, yetti ya, vallahi yetti."
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- AKP kulislerinde Ya gelirse krizi
- CHP'de şüpheli ölümler
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme
- Kılıçdaroğlu HDP ile çözebiliriz demişti
- Lösemi ilaçları sahte çıktı!
- Sedat Peker hakkında hapis istemi
- AKP'li isimden CHP ve HDP'ye çağrı
- Temelli'den yeni 'Kürt sorunu' açıklaması
- Demirtaş'tan Kürt sorunu açıklaması
- İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçtiler