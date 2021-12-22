LeMan'dan 'Muharrrem Sarıkaya' ve 'Fatma Şahin' kapağı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:35

Habertürk'te, AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le söyleşi yaptığı sırada, muhabir Ahmet Demir’e tokat attığı görüntüler ortaya çıkan Muharrem Sarıkaya ve o esnada tepki göstermeden konuşmaya devam eden Fatma Şahin kamuoyunun gündemine oturmuştu.

'Tepkisizliği ile tepki toplayan' Fatma Şahin, "Daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı" sözleriyle kendini savunurken; Sarıkaya ise tepkiler sonucunda Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Olay gündemdeki yerini korurken; karikatür dergisi LeMan, yayınladığı karikatürle o görüntüleri eleştirdi. Karikatürde Sarkıya'nın silahla etrafa ateş ettiği sırada Şahin anlatmaya devam ederken işlendi.

Kapağın altındaki yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile canlı yayın sırasında kameraman Ahmet Demir’e yumruk attı. Fatma Şahin hiçbir şey olmamış gibi anlatmaya devam etti. Yayın sonrası Sarıkaya'ya teşekkür etti. Haber merkezindeki sunucu Şahin’e teşekkür etti. Sarıkaya 'olay kamuoyuna yansıdığı için' diye cümleye başlayarak özür diledi. Bütün bu acayiplikler silsilesi ve şiddet biçiminin tesadüf olduğuna kimse bizi inandıramaz. Bu arada Sarıkaya’ya dava açacağını duyuran medya emekçisi Ahmet Demir'in sonuna kadar yanındayız."

Kapak, Twitter'da ise "Leman bu hafta da çıkabildi" notu ile paylaşıldı.