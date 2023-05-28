2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumhur'un 'elemanı' Sinan Oğan'dan ilk açıklama: 'Plana sadık kal' mesajı

İkinci tur seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan, Erdoğan'ın son olarak 'Cumhur İttifakı'nın elemanı' dediği Sinan Oğan resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Oğan, "Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:18
Cumhur'un 'elemanı' Sinan Oğan'dan ilk açıklama: 'Plana sadık kal' mesajı
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Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla resmen sona erdi. Seçim yasakları ise saat 18.15 itibarıyla kalktı. 

Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürüyor.

OĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yurt genelinde oy sayımı sürerken; ikinci tur seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan, Erdoğan'ın son olarak 'Cumhur İttifakı'nın elemanı' dediği Sinan Oğan'dan da bir açıklama geldi.

Twitter'dan seçim sonuçlarına ilişkin bir paylaşım yapan Oğan, "Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kullandı.

'PLANA SADIK KAL' MESAJI

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. 

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."


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