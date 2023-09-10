Özgüveni dahi arttırıyor: Egzersiz yapmanın 12 mucizevi faydası!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:31

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:33

DAHA İYİ RUH HALİ

Huysuz musun? Hareket edin. Egzersiz sizi daha mutlu hissettirir. Egzersiz yaptığınızda vücudunuz beyinde "iyi hissettiren" kimyasallar olan endorfin üretir. Hareket ettikten birkaç dakika sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Ancak düzenli egzersizin etkileri uzun süre devam edebilir.

DAHA FAZLA ENERJİ

Beklemeyebilirsiniz, ancak egzersiz yapmak için enerji kullanmak size daha fazla kalkış ve hareket sağlar. Bazen yorgun olduğunuzda, yapmak istediğiniz son şey hareket etmektir. Ancak düzenli egzersiz yaptığınızda, bu yorgunluk gider ve kendinizi çok daha enerjik hissedersiniz.

İYİ BİR GECE UYKUSU

Daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olması için düzenli egzersiz yapın. Ne kadar sıkı egzersiz yaparsanız, iyi bir gece uykusu çekme olasılığınız o kadar artar. Uyku sorunu yaşamadığınız sürece ne zaman egzersiz yaptığınız önemli değildir. Yine de sorun yaşıyorsanız, günün erken saatlerinde egzersiz yapın.

DAHA FAZLA GÜVEN

Bir kilometre yürüdünüz ya da ilk koşunuzu yaptınız. Böyle bir başarı özgüveninizi artırabilir ve sizi her şeyi fethetmeye hazır hale getirebilir. Egzersiz yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

DAHA AZ STRES

Egzersiz vücudunuzu ve beyninizi sakinleştirir. Vücudunuz sıkı çalıştıktan sonra, adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının seviyeleri düşer. Stres ve kaygı, özellikle aerobik egzersizden sonra kaybolur.

DAHA ÜRETKEN

İş yerinde daha verimli olmak mı istiyorsunuz? Ara verin ve biraz egzersiz yapın. Bir çalışmada, gün ortasında hareket eden insanlar işe geri döndüklerinde çok daha üretken olmuşlardır. Ayrıca daha mutluydular ve iş arkadaşlarıyla daha iyi anlaşıyorlardı

KİLO KONTROLÜ

Kilonuzu sağlıklı tutmak için egzersiz ve diyet birlikte çalışır. İster bel çevresinde birkaç santim kaybetmek isteyin, ister sadece fazla kilo almaktan kaçınmak isteyin, egzersiz anahtardır. Haftanın çoğu günü 30 dakika egzersiz yapmaya çalışın

UZUN ÖMÜR

Düzenli egzersiz hayatınıza yıllar katabilir. Ve bu, sıkı bir fitness tutkunu olmasanız bile geçerlidir. Sadece hareket edin. Küçük bir egzersiz bile hiç egzersiz yapmamaktan daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı kilosunu koruyan ve fiziksel olarak aktif olan kişilerin, olmayanlara göre ortalama 7 yıl daha uzun yaşadığını söylüyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER VE KASLAR

Egzersiz yaptığınızda kemikleriniz ve kaslarınız güçlenir. Ağırlık kaldırma, tenis, yürüyüş ve dans gibi ağırlık taşıyan egzersizler yapmak özellikle önemlidir. Bu, yaşlandıkça kemiklerin gelişmesine yardımcı olabilir. Ayrıca osteoporozu önlemeye ve dengenizi ve kaslarınızı korumaya yardımcı olabilir.

SAĞLIKLI KALP

Egzersizin kalbiniz için harika olduğu bir sır değil. Düzenli egzersizler kalp hastalığı riskinizi azaltır, kan kolesterol seviyenizi iyileştirir ve yüksek tansiyonu kontrol etmeye ve hatta önlemeye yardımcı olur.

KANSER RİSKİNİN AZLIĞI

Düzenli egzersiz kolon, meme ve akciğer dahil olmak üzere bazı kanser risklerini azaltabilir. Ve kanser hastaları egzersiz yaptıklarında daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olurlar.

DAHA AZ ARTRİT AĞRISI

Artritiniz varsa, düzenli egzersiz ağrınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ve günlük aktivitelerinizi kolaylaştırabilir. Yüzme gibi darbesiz egzersizleri deneyin. Ağrıyan eklemler için daha kolay olabilirler.