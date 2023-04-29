'Lenfödem hayat boyu tedavi gerektirebilir'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 07:00

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Öznur Öken, lenfödem hastalığının proteinden zengin sıvının dokular arasında birikmesi sonucu, genellikle kollarda ve bacaklarda olmakla birlikte tüm vücutta şişlikle ortaya çıkan, ilerleyen dönemlerde ciltte kalınlaşma, sertleşme gibi değişiklikler ile yaralara yol açabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Öken, sıklıkla kollar ve bacaklarda şişlik, ağırlık ve dolgunluk hissi, ağrı ve bunların yol açtığı hareket ve yürüme bozuklukları gibi belirtileri olan lenfödemin hastanın fiziksel, psikolojik ve duygusal iyilik halini olumsuz etkilediğini anlattı.

"GELİŞİMİNDEKİ BOZUKLUKTAN KAYNAKLANIR"

Öken, “Primer lenfödem lenfatik sistemin anne karnında gelişimindeki bozukluktan kaynaklanır. Irk ve coğrafik alandan bağımsız olarak, her bir 10 bin canlı doğumda yaklaşık 1-3’tür. Kadın erkek oranı 3,5’tir. Sekonder lenfödem ise, doğumda normal olan lenfatik sistemin enfeksiyon, kanser ve kanser tedavileri, travmalar, venöz yetmezlikler gibi nedenlere bağlı olarak etkilenmesi sonucu oluşur. Dünyada lenfödemin sık rastlanan nedeni sivrisinek ısırmasıyla bulaşan bir paraziter enfeksiyondur. Gelişmiş ülkelerde en sık neden ise kanser cerrahisi ve diğer kanser tedavileri sonrası lenfödemdir” diye konuştu.

"YARALAR VE ENFEKSİYONLAR GELİŞEBİLİR"

Tedavi edilmeyen lenfödem vakalarına dair görüş belirten Öken “Şişlik giderek artar, hastanın günlük yaşamındaki hareketlerde ev işlerinde yürümesinde, ayakkabı pantolon veya kollu giysileri giymesinde, takıları takmasında zorluklar oluşturur. İş gücü kaybı oluşturur. Hareket kısıtlılığı ilerlerse özellikle bacakta lenfödemi olanlar tekerlekli sandalyeye mahkum olabilir. Ciltte kalınlaşma, sertleşmeler, siğilimsi oluşumlar, deride çatlamalar, su akması gibi lenf akışı, yaralar ve enfeksiyonlar gelişebilir. Bazı hastalarda ise ileri lenfödeme bağlı ikincil kanserler oluşabilir ve büyük bir oranla ölümcüldür” diye konuştu.