Lenfoma tedavisi gören Athena Hakan'dan yeni haber
Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü müzisyenin son durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.
Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfoma ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavi gören başarılı müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.
Hakan Özoğuz'un son sağlık durumu merak ediliyordu. Ünlü müzisyen ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.
"HASTALIĞI ATLATMAYA ÇOK YAKIN"
Gazeteci Arif Hür köşesinde, "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek" ifadelerine yer verdi.
"SENELERDİR SESSİZ BİR ŞEKİLDE..."
Hakan Özoğuz geçen ay şu açıklamayı yapmıştı:
"Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılıyor..."
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