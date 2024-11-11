Leonardo DiCaprio'nun 50. yaş gününe ünlü isimler akın etti
Leonardo DiCaprio'nun 50'nci doğum günü için verdiği partiye aralarında Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton, Stevie Wonder, Steven Spielberg gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı.
Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50. yaşını Los Angeles'taki evinde düzenlediği büyük bir partiyle kutladı. Hollywood Hills bölgesindeki evinde gerçekleşen doğum günü kutlamasına Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom ve Stevie Wonder gibi dünyaca ünlü isimler katıldı.
Partiye Brad Pitt, 2022’den beri birlikte olduğu sevgilisi Ines de Ramon ile gelirken, Katy Perry-Orlando Bloom çifti de kutlamada yer aldı.
Geceye damgasını vuran anlardan biri ise ünlü müzisyen Stevie Wonder’ın, piyano başında DiCaprio için "İyi ki Doğdun" şarkısını çaldığı an oldu.
Davetliler hep bir ağızdan şarkıya eşlik ederken, DiCaprio’nun İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin yanağına öpücük kondurması objektiflere yansıdı.
Hollywood'un en parlak yıldızlarını bir araya getiren bu özel gece, DiCaprio'nun 50. yaş kutlaması olarak hafızalara kazındı.
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