Beyonce'den Los Angeles yangınlarından etkilenenlere rekor bağış!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 16:30

Güncelleme: 13.01.2025 - 16:30

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, ülke tarihinin en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Yetkililer, halkı acil durum çağrılarına dikkat etmeye ve itfaiyeci kılığına giren yağmacılara karşı uyarıyor.

Yangın söndürme çalışmaları 14 bini aşkın personel, 1.400 itfaiye aracı ve 84 uçakla sürdürülüyor. Yangınlar nedeniyle Hollywood’daki birçok önemli yapı zarar gördü, dünyaca ünlü isimlerin evleri ise küle döndü.

BEYONCE’DEN YANGIN MAĞDURLARINA BÜYÜK DESTEK

2024 yılına çıkardığı Cowboy Carter albümüyle damga vuran ünlü şarkıcı Beyonce, yangın mağdurları için harekete geçti. Kamu yararına çalışmalar yürüten vakfı BeyGOOD aracılığıyla önemli bir bağışta bulunan Beyonce, afetin yaralarını sarmak için büyük bir adım attı.

Dail Mail’in haberine göre, 43 yaşındaki sanatçı, yangınlardan etkilenen ailelere destek olmak amacıyla 2,5 milyon dolarlık bağışta bulundu. Vakfın Instagram sayfasında, Beyonce’nin bu desteği duyuruldu ve "Los Angeles, seninleyiz. BeyGOOD, 2,5 milyon dolarlık bir bağışla LA Yangın Yardım Fonu'nu duyurdu" ifadelerine yer verildi.

BAĞIŞLAR MAĞDURLARA VE YEREL KURUMLARA ULAŞACAK

BeyGOOD’un bağışının, evlerini kaybeden Altadena ve Pasadena bölgesindeki ailelerin yanı sıra yangından etkilenenlere yardım eden kiliseler ve toplum merkezlerine aktarıldığı açıklandı. Beyonce’nin bu cömert desteği, yangın mağdurlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.