Leonardo DiCaprio ve manken sevgilisi Vittoria Ceretti İtalya'da tatilde

Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:14

Güncelleme: 04.08.2024 - 17:14

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model sevgilisi Vittoria Ceretti, İtalya'da tatil yapıyor. Çift, Sardunya adası açıklarında yat gezisinde görüntülendi. 49 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 26 yaşındaki İtalyan sevgilisi güneş ve denizin tadını çıkarırken, yatın merdivenlerinden inip denizde serinlerken fotoğraflandı.

DiCaprio'nun yakın arkadaşı Tobey Maguire ile model Babette Strijbos da yat gezisinde çifte eşlik etti. Çift, bu haftanın başında Portofino sahilinde de görüntülenmişti.

Eylül ayında, DiCaprio ve Ceretti, ünlü oyuncunun annesi Irmelin Indenbirken ile Milano'da vakit geçirirken görülmüştü. Çift, Pinacoteca Ambrosiana Müzesi'ni hep birlikte gezmişti. DiCaprio ile Ceretti ilk kez Ağustos 2023'te Santa Barbara'da birlikte görülmüş ve ilişki yaşamaya başladıkları öğrenilmişti. Ancak ilişkileri aslında 2023 Cannes Film Festivali esnasında başlamıştı.

Modelliğe 14 yaşında başlayan ve birçok ünlü markanın yüzü olan Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile evlenmiş ve boşanmıştı. DiCaprio'nun adı da en son Eylül 2022 ve Şubat 2023 tarihleri arasında ünlü model Gigi Hadid ile anılmıştı.