Playboy modelinden Leonardo DiCaprio itirafı: Yatak odası sırlarını anlattı!

22 yaşındaki Playboy modeli, bir kulüpte 49 yaşındaki Leonardo DiCaprio ile öpüştükten sonra ünlü oyuncuyu çok 'tuhaf ve yaşlı' olarak tanımladı. Ayrıca DiCaprio'nun yatak odasında ilginç tercihleri olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 22:52
Playboy modelinden Leonardo DiCaprio itirafı: Yatak odası sırlarını anlattı!
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Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Özellikle de ünlü oyuncunun sevgililerinin 25 yaş altında olması sosyal medyada espri konusu oluyor. Ancak DiCaprio her genç model için aynı çekiciliğe sahip değil gibi görünüyor.

22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, ünlü oyuncu ile yaşadığı yakınlaşmayı anlatarak dikkat çekti. 

Konings, 49 yaşındaki Hollywood yıldızıyla yalnızca davetlilerin girebildiği bir gece kulübünde öpüştüğünü ancak onu çok tuhaf ve çok yaşlı olduğunu söyledi.

MENAJERİNİ GÖNDERMİŞ

Playboy'un Hollanda baskısının kapağında yer alan model, Oscar ödüllü aktörle tanıştığı geceyi şu sözlerle anlattı:

"Los Angeles'ta sadece davetle girilebilen gizli bir kulüpteydi. Onu orada siyah kapüşonlu ve siyah şapkasıyla otururken gördüm ve göz teması kurduk. Ardından DiCaprio'nun menajeri gelip 'Leo seninle konuşmak istiyor' dedi."

Daha sonra öpüştüklerini söyleyen Hieke, öpücüğün ortalama bir öpücük olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sorun yoktu ama kesinlikle yaşadığım en iyi şey değildi."

"TUHAF VE ÇOK YAŞLI"

Ünlü oyuncunun kendisini eve davet ettiğini ama geri çevirdiğini de ekledi:

"Çok şok oldu. Onu yeterince tanımadığımı söylediğimde tatlı bir şekilde karşılık verdi: 'Buna saygı duyarım.' Bunun üzerine başka bir kıza döndü ve onu evine götürdü."

Hieke, DiCaprio ile birlikte olmamasına rağmen birkaç arkadaşının olduğunu ve oyuncunun yatak odasında bazı ilginç tercihleri olduğunu duyduğunu söyledi:

"Bir arkadaşım seks sırasında onu duymak istemediği için kulaklıklar taktığını söyledi. Bir diğeri de onun başına yastık bile koyduğunu söyledi. Leo çok tuhaf ve çok yaşlı."

DiCaprio, sık sık flört ettiği kadınlar nedeniyle eleştiriliyor ya da espri konusu oluyor. Şimdiye kadar hep 25 yaş altındaki genç kadınlarla olması ise dikkat çekiyor.


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