Frank Sinatra'nın kızı Leonardo DiCaprio'nun Frank Sinatra'yı canlandırmasına tepki gösterdi
Martin Scorsese imzazı taşıyan Frank Sinatra biyografisinde Sinatra'ya Leonardo DiCaprio'nun hayat vermesine Frank Sinatra'nın kızı tepki gösterdi.
Nancy Sinatra, Martin Scorsese'nin Frank Sinatra'nın hayatını anlatacak biyografik film projesinde Leonardo DiCaprio'nun Frank Sinatra'yı ve Jennifer Lawrence'ın da Ava Gardner'ı canlandırmasını onaylamadığını belirten bir tweet attı. Bu durum, Sinatra ailesinin 2014 yılında Scorsese'nin benzer bir projesini engellediği olaya benziyor ve görünüşe göre hala ilgilendikleri bir konu değil. Scorsese'nin onları bu kez nasıl ikna edeceği belirsiz.
Sinatra'nın düşüşleri, Nancy ve kızkardeşi Tina arasında bir anlaşmazlık noktası olmuştu. Scorsese, "Bazı şeyler bir aile için çok zordur ve bunu tamamen anlıyorum," dedi. "Ama benden bunu yapmamı bekliyorlarsa, bazı şeyleri saklayamazlar. Sorun şu ki adam çok karmaşıktı. Herkes çok karmaşıktır - ama özellikle Sinatra."
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