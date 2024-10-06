Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti ilişkisini bir adım öteye taşıdı: Ailelerle akşam yemeği

Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:42

Güncelleme: 06.10.2024 - 17:42

49 yaşındaki ünlü Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio, 26 yaşındaki İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti ile ilişkisini bir üst seviyeye taşıyor. Çift, geçtiğimiz akşam Roma’da bir restoranda Ceretti’nin annesi Francesca ve DiCaprio’nun üvey babası David Ward ile birlikte akşam yemeğinde görüntülendi.

Bu buluşma, ünlü oyuncunun ilişkiyi ciddiye aldığının bir işareti olarak yorumlanıyor. İkili, geçtiğimiz Eylül ayında DiCaprio’nun annesi Irmelin Indenbirken ile de Milano’da vakit geçirmiş, Pinacoteca Ambrosiana Müzesi’ni birlikte gezmişti.

DiCaprio ve Ceretti, Ağustos 2023’te Santa Barbara’da ilk kez birlikte görülmüş ve ilişki yaşamaya başladıkları öğrenilmişti. Bir senedir aşk yaşayan çift, sık sık birlikte görüntüleniyor.

Vittoria Ceretti, modellik kariyerine 14 yaşında başladı ve birçok ünlü markanın yüzü oldu. 2020 yılında DJ Matteo Milleri ile kısa bir evlilik yaşayan Ceretti, şu anda DiCaprio ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Leonardo DiCaprio’nun ismi ise en son 2022’nin sonları ve 2023’ün başlarında ünlü model Gigi Hadid ile anılmıştı.