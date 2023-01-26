Levent Güner kimdir, neden öldü? Levent Güner hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:58

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:58

Ekranlarda en çok izlenen dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Pala’nın adamı Bedir’i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi.

LEVENT GÜNER KİMDİR?

Levent Güner, 1965 yılında dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner devlet tiyatrosu oyuncusuydu. Aynı zamanda şarkıcılık yapan Güner, ‘Eski Bir Sevda’ adında bir de müzik albümü çıkardı.

LEVENT GÜNER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

-Mem û Zîn

-Acayip Hikayeler

-Dudaktan Kalbe

-Kaybolan Yıllar

-Reaksiyon

-Böcek

-Amok Koşucusu

-Pilli Bebek

-Bu Sevda Bitmez

LEVENT GÜNER NEDEN ÖLDÜ?

58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirild