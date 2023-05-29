Levent Üzümcü: 'Yaşam alanlarınıza sahip çıkın'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:01

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:01

Türkiye dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Oyuncu Levent Üzümcü de seçim sonuçlarının ardından şu paylaşımda bulundu:

"Özgül ağırlığınızı unutmayın, yaşam alanlarınıza sahip çıkın, sonuçta ben öyle yapmaya devam edeceğim."