Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 1 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 01:29

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 01:29

Sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmasını takip edenler, 1 Nisan'da yarışmada neler yaşandığını merak ediyor. İlk dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve hangi yarışmacının eleme adayı olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor'da dokunulmazlık yarışmasını Mavi Takım kazandı. Mavi Takım ayrıca yemek ödülünün de sahibi oldu.

1 NİSAN'DA SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım, eleme konseyinde ilk eleme adayını belirledi. Murat, 4 oyla haftanın ilk eleme adayı oldu.