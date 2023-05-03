Levent Üzümcü'den Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki: 'Mezar, ölüm, kin, nefret…'

Ünlü sanatçı Levent Üzümcü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Antalya'da yaptığı "Bay bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek" ifadelerine, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:50
Levent Üzümcü'den Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki: 'Mezar, ölüm, kin, nefret…'
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan burada yine Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, provokatif sözlerle 'seçim mesajı' verdi.

SEÇİM ÖNCESİ PROVOKATİF SÖZLER

"Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil" diyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

"BİR TANE OLSUN KUTUPLAŞTIRMAYICI ŞEY ÇIKMADI O AĞIZDAN"

Erdoğan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; söz konusu ifadelere bir tepki de ünlü sanatçı Levent Üzümcü'den geldi. 

Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan Üzümcü, "Mezar, ölüm, kin, nefret… Bir tane olsun kutuplaştırmayıcı, tehdit etmeyici şey çıkmadı o ağızdan muhalefete dair. Yazık" ifadelerini kullandı.


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