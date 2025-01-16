Lewis Hamilton ve Sofia Vergara'nın aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:10

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:43

Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton, 11 yıl boyunca yarıştığı Mercedes'ten ayrılarak Ferrari için yeni sezona hazırlanırken, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

HOLLYWOOD VE FORMULA 1 DÜNYASI BULUŞTU

TMZ’nin haberine göre, 40 yaşındaki Hamilton, kendisinden 12 yaş büyük olan ünlü oyuncu Sofia Vergara ile New York'ta samimi bir akşam yemeğinde görüntülendi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, ikili yemekte sıcak bakışlar ve derin sohbetlerle romantik bir tablo çizdi. Hatta Vergara’nın yemeğine neredeyse hiç dokunmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme getirdi.

HAMILTON VE VERGARA'NIN ÖZEL HAYATLARI

Lewis Hamilton, daha önce uzun yıllar Nicole Scherzinger ile çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. Sofia Vergara ise geçtiğimiz yıl Joe Manganiello ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra yeni bir ilişkiye açık olduğunun sinyallerini vermişti.

Şimdi ise Formula 1 efsanesi ile Hollywood yıldızının yolları kesişmiş gibi görünüyor. Hayranlar, bu iddiaları heyecanla takip ediyor.

FERRARİ VE YENİ BİR AŞK DÖNEMİ

Formula 1'de Ferrari için yeni bir döneme adım atan Hamilton, hem kariyerindeki hem de aşk hayatındaki bu gelişmelerle 2025 sezonu öncesinde gündemden düşmüyor.