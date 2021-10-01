Leyla ile Mecnun dizisinde yandaş medya eleştirisi: Oraya girenler her şeyi toz pembe görür
Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Leyla ile Mecnun'un 5. bölümde havuz medyasına göndermede bulunuldu.
Oyuncuların Gezi olaylarına destek vermesinin ardından TRT tarafından 8 yıl önce yayından kaldırılan Leyla İle Mecnun dizisi Exxen'de yeniden yayınlanmaya başladı.
Leyla İle Mecnun'un 5. bölümünde ise havuz medyasına yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.
Kendilerine has üsluplarıyla havuz medyasına göndermede bulunulan sahnede "Medya ormanlarından kitle olarak hareket edemezsiniz. Herkes kendine bakacak başka ağaç seçsin. Havuza gitmeyin çok tehlikeli. O havuza giren bir daha geri çıkamaz. Oraya girenler her şeyi, etrafını toz pembe görür. Girsen sesin çıkmaz, görsen bile sesin çıkamaz" ifadeleri kullanıldı.
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