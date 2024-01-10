Lezzeti sınırları aştı! Dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girdi...

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:05

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:09

CNN Travel tarafından dünyanın en iyi 20 çorbası açıklandı. Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.

YAYLA ÇORBASI LİSTEDE

Dünyanın en iyi çorbalarının sıralandığı listede Türk mutfağından "yayla çorbası"na da yer verdi.

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, "yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor." ifadesine yer verildi.

Nezle, grip gibi kış hastalıklarına karşı önlem olarak da içildiği belirtilen yayla çorbasının, bazı Türk hastanelerinde hastalara özellikle servis edildiği aktarıldı.

Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasın

CNN Travel, 2021 ve 2022'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI

Banga | Nijerya

Sığır eti çorbası| Vietnam

Borş | Ukrayna

Bouillabaisse | Fransa

Caldo verde | Portekiz

Frik çorbası | Cezayir, Libya ve Tunus

Camarones Chupe | Peru

Gazpaço | ispanya

Yer fıstığı çorbası | Batı Afrika

Bamya çorbası | Amerika Birleşik Devletleri

Harira | Fas

Kharcho | Gürcistan

Lanzhou çorbası | Çin

Mohinga | Myanmar

Camarão Moqueca | Brezilya

Soto ayam | Endonezya

Tom yum goong | Tayland

Tonkotsu rameni | Japonya