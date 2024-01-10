Lezzeti sınırları aştı! Dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girdi...
Yayın organı CNN, dünyanın en iyi çorbalarını açıkladı. Listede Türk mutfağından bir lezzet de yer aldı.
CNN Travel tarafından dünyanın en iyi 20 çorbası açıklandı. Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.
YAYLA ÇORBASI LİSTEDE
Dünyanın en iyi çorbalarının sıralandığı listede Türk mutfağından "yayla çorbası"na da yer verdi.
Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, "yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor." ifadesine yer verildi.
Nezle, grip gibi kış hastalıklarına karşı önlem olarak da içildiği belirtilen yayla çorbasının, bazı Türk hastanelerinde hastalara özellikle servis edildiği aktarıldı.
Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasın
CNN Travel, 2021 ve 2022'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.
DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI
Banga | Nijerya
Sığır eti çorbası| Vietnam
Borş | Ukrayna
Bouillabaisse | Fransa
Caldo verde | Portekiz
Frik çorbası | Cezayir, Libya ve Tunus
Camarones Chupe | Peru
Gazpaço | ispanya
Yer fıstığı çorbası | Batı Afrika
Bamya çorbası | Amerika Birleşik Devletleri
Harira | Fas
Kharcho | Gürcistan
Lanzhou çorbası | Çin
Mohinga | Myanmar
Camarão Moqueca | Brezilya
Soto ayam | Endonezya
Tom yum goong | Tayland
Tonkotsu rameni | Japonya
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