Turistler buralara uğramıyor: Dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:49

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:49

Dünya genelinde turist akınına uğramayan, keşfedilmeyi bekleyen ülkeler arasında yer alan bazı destinasyonlar, hem benzersiz güzellikleriyle hem de zorlu şartlarıyla dikkat çekiyor. İşte, savaşın gölgesinde, güzelliklerle dolu dağlarda, ve gizemli adalarda yer alan en az ziyaret edilen ülkelerin sırlı hikayeleri.

10. Afganistan: 17.500 Turist

Afganistan, savaşın ve Taliban'ın gölgesinde, ancak muazzam dağ manzaraları ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir potansiyele sahip. Barış geldiğinde görülmesi gereken bu ülke, geleneksel kıyafetleri, dağ trekking'i ve doğal yaşamı ile dikkat çekiyor. Ancak vize almak zor olabilir, bu yüzden hazırlıklı olun!

9. Komor Adaları: 15.000 Turist

Komor Adaları, sıtma konusundaki endişelere rağmen, muhteşem deniz ürünleri mutfağı, dost canlısı insanlar ve etkileyici sahil şeritleri ile biliniyor. Güzellik maskeleri deneyin ve otostop çekmeye hazır olun, çünkü toplu taşıma seçenekleri sınırlı.

8. Sao Tome ve Principe: 8.000 Turist

Sao Tome ve Principe, ulaşım zorluklarına rağmen, dingin plajları ve etkileyici dağlarıyla sakin bir cennet sunuyor. Bu ülkede geçireceğiniz süre boyunca huzur bulabilir, sokaklarda satılan lezzetli yiyecekleri deneyebilirsiniz.

7. Türkmenistan: 7.000 Turist

Türkmenistan, çılgın atmosferi ve "Cehennem Kapısı" gibi doğal harikalarıyla dikkat çekiyor. Polis gözetimi altında olmanın avantajlarıyla, bu ilginç ülkeyi keşfetmek cesaret isteyenler için unutulmaz bir deneyim olabilir.

6. Ekvator Ginesi: 6.000 Turist

Ekvator Ginesi'ne gitmek için vize almak karmaşık olsa da, bu ülkenin İspanyolca konuşulan tek Afrika ülkesi olduğunu bilmek ilginç. Ekvator Ginesi, plajları, dağları ve sokaklardaki lezzetli yiyecekleri ile keşfedilmeyi bekliyor. Ancak, bürokrasi ile başa çıkmaya hazır olun.

5. Marshall Adaları: 5.000 Turist

Marshall Adaları, mercan adalarındaki birinci sınıf dalış deneyimleri ile bilinir. Ancak, bilet fiyatlandırmasındaki tekel konumu nedeniyle konaklama biraz maliyetli olabilir. Suç oranının düşük olması ise plajda güvenle uyumanıza olanak tanır.

4. Kiribati: 4.700 Turist

Kiribati, plajları, dalış imkanları ve su sporları ile tanınır. Ancak, az sayıda hava yolunun rotasında olması ve adanın uzak konumu nedeniyle pek bilinmez. Deniz seviyesinin yükselmesi durumunda ilk etkilenen ülkelerden biri olduğunu bilmek, bir anlamda acele etmeyi gerektiriyor.

3. Tuvalu: 1.200 Turist

Tuvalu, deniz seviyelerinin yükselmesiyle ilgili endişe verici bir durum yaşayan ülkelerden biridir. Sadece 1.200 turistin ziyaret ettiği bu ada ülkesi, sakin plajları ve çevresindeki mercan kayalıklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir.

2. Somali: 500 Turist

Somali, savaşın gölgesinde olmasına rağmen, son zamanlarda hükümet faaliyetlerine başlamış ve güvenliği artırmıştır. Mogadişu'da güvenli bir şekilde dolaşma imkanı sağlamasıyla dikkat çeker. Ancak, alışılmadık bir destinasyon olması sebebiyle dikkatli olunması gereken bir ülkedir.

1. Nauru: 200 Turist

Nauru, dünyanın en küçük cumhuriyeti olarak bilinir. Açık fosfat madeni ile kaplı olan bu küçük ada ülkesi, plajları ve deniz altı güzellikleri ile sınırlı bir turist çekiyor. Ancak, ülkenin büyük bir bölümü madenle kaplı olduğu için görmeye değer pek çok yer bulunmamaktadır.