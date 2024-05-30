LGS'de yanımıza ne almamız gerekir? Kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu pazar 2 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava girecek binlerce aday bu soruların cevabını arıyor. Peki, LGS'de yanımıza ne almamız gerekir? LGS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:27
LGS'de yanımıza ne almamız gerekir? Kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?
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Liselere Geçiş Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek sınav için geri sayım başladı. Peki, LGS'de Kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi, neler yasak?

LGS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU?

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS'DE NELER YASAK?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.


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