Yayınlanma: 17.04.2024 - 23:22

Güncelleme: 17.04.2024 - 23:22

Sosyal medyada hızla yayılan ve Eskişehir'de gerçekleşmesi planlanan 'Lilith' temalı parti, çeşitli soruları ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Lilith ne demek? Lilith nedir? Lilith ne anlama gelir?

LİLİTH NE DEMEK?

Lilith, farklı mitolojilerde karanlık ve gizemli bir figür olarak tanımlanan bir kadındır. İbrani mitolojisinde, Adem'in eşi olarak bilinir ve yaratılış hikayesindeki yerine rağmen Adem'le anlaşmazlık yaşayarak ayrılan Lilith, zaman içinde çeşitli kültürel ve dini bağlamlarda farklı şekillerde betimlenmiştir. Geleneksel efsanelerde, Lilith'in isyanı ve Adem'den ayrılışı insanlığın tarihine damga vuran bir olay olarak kabul edilir. Bu olay, kadının eşitlik talebiyle ilgili önemli bir semboldür. Bazı hikayelerde Lilith, lanetlenmiş ve tehlikeli bir varlık olarak anlatılır.