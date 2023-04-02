Limonu topuğunuza sürerseniz bakın neye faydası var?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 03:59

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 03:59

Sözcü'de aktarılanlara göre; Bağışıklık sistemi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalıklara yakalanmasına engel olur.

Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi iltihaplı, enfeksiyonlu hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar.

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi…

Hangi malzemeler gerekli?

Bir miktar kaya tuzu

Bir adet limon

Nasıl uygulanır?

Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın.

LİMONU BİLEĞİNİZE SÜRMEKTE ÇOK FAYDALI

Experimental Biology and Medicine’da yayınlanan bir çalışmaya göre, limon yağı beyin aktivitesini yükseltiyor. Bunun için yapmanız gereken bileklerinize bir kaç damla limon suyu damlatıp hafifçe ovmak hafiza, dikkat ve dil gibi zihinsel fonksiyonlarınızı dinamik tutmaya yardımcı oluyor.



LİMONUN KOKUSU BİLE ŞİFA DEPOSUYMUŞ

Ulusalpost'da yer alan bilgilere göre; Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırmaktadır. Havanın kalitesini de artıran limon tam bir şifa deposudur. Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı da arındırıyor. Limon sakinleştirme konusunda çok güçlüdür. Limon kötü kokuları yok etme konusunda da çok etkili bir besindir. Hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için de limon kullanabilirsiniz. Bunun için bir tencerede limon ve tarçın kaynatmanız önerilir.

BAŞ AĞRISINI ÖNLÜYOR

Limonu koklamak hem baş ağrısı sorununu ortadan kaldırıyor hem de sakinleştirici etkisi gösteriyor.



