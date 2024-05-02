Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:11

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:11

Lohusa annelerin en yaygın problemlerinden biri uykusuzluktur. Yeni bebekleriyle hayata alışma sürecinde uyku düzeninin bozulması, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir ve aynı zamanda lohusa depresyonu riskini artırabilir. Peki, bu dönemde rahat uyuyabilmenin yolları nelerdir? İşte lohusalıkta iyi bir uyku için 5 tüyo...

LOHUSALIKTA İYİ BİR UYKU İÇİN 5 TÜYO

1. Bitki çayı tüketin:

Papatya, melisa ve kantaron gibi bitki çayları, vücudunuzu gevşeterek kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olabilir. Örneğin, bebeğinizi emzirdikten sonra uyuyacağını biliyorsanız, emzirirken bir bardak sıcak bitki çayı içebilirsiniz. Bu şekilde, bebeğiniz uyuduktan sonra daha rahat bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.

2. Rahatınıza önem verin:

Uyumak için sadece bir saatiniz olsa bile hızlıca uykuya hazırlanabilirsiniz. Rahatlamak için tüm rahatsız edici kıyafetlerinizi çıkarın, en rahat pijamalarınızı giyin ve yatağınıza tamamen rahat edebileceğiniz şekilde uzanın. Bu şekilde, beyninize "şimdi uyku zamanı" sinyali göndermiş olursunuz ve uykuya geçişi kolaylaştırabilirsiniz.

3. İş listesi oluşturun:

Yapılacak işler asla bitmez, özellikle lohusaysanız! Bu noktada bir iş listesi yapmak çok faydalı olabilir. Öncelikle yapmanız gereken ve gerçekten önemli olan işleri belirleyip sıraya koyun. Bu şekilde elinizde net bir liste olacak ve uykuya dalmak istediğinizde kafanızda karmakarışık bir yapılacaklar listesiyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, kısa bir uyku yerine birkaç işi halletmeyi seçerseniz, işleriniz hiç bitmeyecek ve daha da yorgun hissedebilirsiniz. Bu yüzden öncelikle uykunuzu ve dinlenmenizi planlayın, ardından işlerinizi sıralayarak daha verimli bir şekilde ilerleyin.

4. Işıkları kapatın:

Uyku için en uygun ortam, karanlık bir ortamdır. Bedenimizin tamamen kendini bırakıp uykuya geçebilmesi için gevşemeye ve herhangi bir uyaran olmadan uykuya dalabilmeye ihtiyacımız var. Gündüz vakti uyuyacaksanız, perdeleri mümkün olduğunca kapatın veya bir göz bandı kullanarak odanızı karanlık hale getirin. Gece olduğunda ise tüm ışıkları söndürdüğünüzden emin olun ve ihtiyacınız olduğunda sadece loş bir ışık kullanın. Bu şekilde uyku kalitesini artırabilir ve daha derin bir uykuya dalabilirsiniz.

5. Lavanta kokusundan faydalanın:

Lavanta, en sık kullanılan ve en etkili aromaterapik bitkilerden biridir. Lavanta kokusu, rahatlamanızı sağlamak için harika bir seçenektir. İçi lavanta dolu bir göz yastığı kullanabilir, yastığınıza lavanta yağı damlatabilir veya başınıza hafifçe lavanta yağıyla masaj yapabilirsiniz. Lavanta kokusu, vücudunuzu ve zihninizi rahatlatarak daha derin bir uyku için ideal bir ortam yaratabilir.