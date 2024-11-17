Oscar Ödülleri'ni sunacak isim belli oldu

Gelecek yıl 97'ncisi düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin sunucusu, Emmy ödüllü ünlü komedyen ve talk şov sunucusu Conan O'Brien oldu.

Oscar Ödülleri'ni sunacak isim belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:12

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2 Mart’ta düzenlenecek 97’nci Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu.

Akademi CEO’su Bill Kramer, “Conan O’Brien’ın bu yıl Oscar’ları sunmasından büyük heyecan ve onur duyuyoruz. Muhteşem mizahı, filmlere sevgisi ve canlı yayın tecrübesiyle törene liderlik etmek için mükemmel bir kişi” dedi.

"AMERİKA BUNU TALEP ETTİ"

Oscar Ödülleri töreninde ilk kez sunuculuk görevini üstlenecek olan Conan O’Brien, duyurunun ardından sosyal medya hesabından “Amerika bunu talep etti ve şimdi oluyor" paylaşımını yaptı.

O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.


Etiketler: #Oscar Ödülleri #Oscar

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