'Lost', Türkiye'ye geliyor
Bir döneme damgasını vuran 'Lost' dizisi, Disney Plus ile yeniden izleyicilerle buluşacak. Dizi, uçak kazası sonrası bir adada hayatta kalma mücadelesi veren insanların yaşadıklarına odaklanıyor. Disney Plus, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak.
The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus, tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden olan 'Lost'u tüm bölümleriyle yayımlayacak.
2004-2010 yılları arasında 6 sezon boyunca yayınlanan Lost, uçak kazası sonrası bir adada hayatta kalma mücadelesi veren insanların yaşadıklarına odaklanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Adewale Akinnuoye-Agbaje, Naveen Andrews, Nestor Carbonell, Henry Ian Cusick, Jeremy Davies, Emilie de Ravin, Michael Emerson, Jeff Fahey, Matthew Fox, Jorge Garcia, Maggie Grace, Josh Holloway, Malcolm David Kelley, Daniel Dae Kim, Yunjin Kim, Ken Leung, Evangeline Lilly, Dominic Monaghan, Terry O'Quinn ve Harold Perrineau gibi isimler yer alıyor.
Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, aynı zamanda televizyon tarihinin en pahalı yapımlarından biri olarak kabul edilen dizinin ilk yılından itibaren ABC’de yayınlanan her bölümü ortalama 15,69 milyon kişi tarafından seyredildi.
DISNEY PLUS 14 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE OLACAK
Disney Plus, geçen günlerde 14 Haziran tarihinde Türkiye yayınına başlayacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.
Kullanıcılar, yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacak. Disney+ bunlarla beraber, ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.
Star Wars ve Marvel evrenlerindeki birçok yapıma sahip olan platform, yerli yapımlar için de çalışmalara başladı.
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